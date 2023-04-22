الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين ..الرئيس السيسي يوزع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء في العيد.. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع المنتخب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

يشاركهم الفرحة.. الرئيس السيسي يوزع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا والألعاب على أطفال وأبناء الشهداء، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر اليوم الجمعة بمركز المنارة.

الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء القوات المسلحة الاحتفال بعيد الفطر

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ابنة أحد الأبطال الشهداء، وهي ترقص فرحًا بعيد الفطر المبارك.

النجوم يلتقطون صورا تذكارية مع السيسي



تجمع الفنانين أحمد زاهر، وحكيم، وحمادة هلال، ومجموعة كبيرة من النجوم حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الحصول على صور تذكارية.

باحثة: مصر أدارت ملف عودة الجنود من السودان بحكمة

علقت نيرمين سعد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عودة الجنود المصريين من السودان.

أبناء الشهداء: بنحس بفرحة العيد مع الرئيس السيسي

عبر عدد من الأطفال المشاركين في احتفالية عيد الفطر المبارك، عن فرحتهم باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم.

أصلها فاطمي| تعرف على طقوس العيدية ومسمياتها عبر العصور المختلفة

ارتبطت العيدية بالعيد والفرحة وينتظرها الكبار قبل الصغار، وهي أحد الطقوس العربية الإسلامية التي ترسخت في وجداننا عن العيد.. فكيف ومتى بدأت؟، من خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

ماهي حقيقة زيادة أسعار التذاكر؟.. رئيس حدائق الحيوان يوضح



قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا لتطوير حديقة الحيوان بمتابعة مباشرة من وزير الزراعة.



تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين



حذرت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع المحافظات، وذلك لآن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات كثيرة في اليوم.

أبرزهم محمد صلاح.. تويتر يلغي العلامة الزرقاء لعدد من المشاهير| فما السبب؟



عرضت فضائية العربية تقريرًا حول سبب اختفاء العلامة الزرقاء من آلاف الحسابات على موقع توتيرفما القصة؟.. بعد انتهاء المهلة التي أعطاها إيلون ماسك للاشتراك في خدمة “توتير بلو” ودفع 8 دولارات شهريًا أو حذف العلامة الزرقاء.

فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده



نقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري ان الرغبة في تتويج محمد صلاح بلقب كبير تمثل حافز إضافي بالنسبة لنا، فهناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب المصري واقتربوا جدا من الفوز ببطولة أمم إفريقيا لكنهم لم ينجحوا.



جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يحسم الجدل

نفى المخرج محمد سامي، في تصريحات له، وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، وقال: «أنا مش من أنصار تقديم جزء أول وثاني من أي عمل لي».