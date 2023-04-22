عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين ..الرئيس السيسي يوزع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء في العيد.. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع المنتخب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

 

يشاركهم الفرحة.. الرئيس السيسي يوزع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا والألعاب على أطفال وأبناء الشهداء، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر اليوم الجمعة بمركز المنارة.

الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء القوات المسلحة الاحتفال بعيد الفطر

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ابنة أحد الأبطال الشهداء، وهي ترقص فرحًا بعيد الفطر المبارك.

النجوم يلتقطون صورا تذكارية مع السيسي


تجمع الفنانين أحمد زاهر، وحكيم، وحمادة هلال، ومجموعة كبيرة من النجوم حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الحصول على صور تذكارية.

باحثة: مصر أدارت ملف عودة الجنود من السودان بحكمة

علقت نيرمين سعد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عودة الجنود المصريين من السودان.

أبناء الشهداء: بنحس بفرحة العيد مع الرئيس السيسي
عبر عدد من الأطفال المشاركين في احتفالية عيد الفطر المبارك، عن فرحتهم باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم.

أصلها فاطمي| تعرف على طقوس العيدية ومسمياتها عبر العصور المختلفة
ارتبطت العيدية بالعيد والفرحة وينتظرها الكبار قبل الصغار، وهي أحد الطقوس العربية الإسلامية التي ترسخت في وجداننا عن العيد.. فكيف ومتى بدأت؟، من خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

ماهي حقيقة زيادة أسعار التذاكر؟.. رئيس حدائق الحيوان يوضح


قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا لتطوير حديقة الحيوان بمتابعة مباشرة من وزير الزراعة.


تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين


حذرت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع المحافظات، وذلك لآن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات كثيرة في اليوم.

أبرزهم محمد صلاح.. تويتر يلغي العلامة الزرقاء لعدد من المشاهير| فما السبب؟


عرضت فضائية العربية تقريرًا حول سبب اختفاء العلامة الزرقاء  من آلاف الحسابات على موقع توتيرفما القصة؟.. بعد انتهاء المهلة التي أعطاها إيلون ماسك للاشتراك في خدمة “توتير بلو” ودفع 8 دولارات شهريًا أو حذف العلامة الزرقاء.

فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده


نقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري ان الرغبة في تتويج محمد صلاح بلقب كبير تمثل حافز إضافي بالنسبة لنا، فهناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب المصري واقتربوا جدا من الفوز ببطولة أمم إفريقيا لكنهم لم ينجحوا.


جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يحسم الجدل
نفى المخرج محمد سامي، في تصريحات له، وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، وقال: «أنا مش من أنصار تقديم جزء أول وثاني من أي عمل لي».

 

الرئيس السيسي ابناء الشهداء الأرصاد محمد صلاح مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موضوعات متعلقة

ميدالية الأبطال .. هدية حياة كريمة لاستشاري علاج أطفال بالمجان

فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

شاهد.. استعدادات غربية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

حكاوي القهاوي يعرض تقريرا عن تربية الحمام في الجمالية |فيديو

ناقدة فنية: رمضان 2023 لم يكن به عمل سيئ

شاهد.. علي صبحي "عيد" يكشف كواليس شخصيته في مسلسل تحت الوصاية

عباس أبو الحسن: مبكرهش محمد رمضان.. هاني شاكر بتاع شعارات.. والست أقوى من الرجل مليون مرة

عباس أبو الحسن: أخطأت في حق إخوتي البنات ومكنتش واعي لما عملت كده

ترشيحاتنا

دنيا المصري: مبحبش شخصية نوسة في ضرب نار وكنت مرعوبة من رضوى الشربيني

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان .. وأكثر من هذه الخضراوات الخضراوات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين ..الرئيس السيسي يوزع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء في العيد.. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع المنتخب

لماذا شرعت الأعياد في الإسلام؟.. اعرف الهدف الشرعي

استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة

طقس مائل للحرارة| شاهد توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ