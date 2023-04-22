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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيجمعوا مدخرات المصريين.. حبس شخصين لإتجارهم في النقد الأجنبي

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وجمع مدخرات المصريين في الخارج بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة صاحب محل عطارة وآخر أجنبيا لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد. وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل عطارة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف ، متخذاً من المحل "ملكه" وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبلغ مالى وماكينة عد نقود وجهاز كشف عن  العملات المقلدة وبصحبته أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته عملات "أجنبية" حال قيام المتهم الأول بتسليم الأخير مبلغا ماليا.


وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاطا إجراميا بالإشتراك مع "شخص آخر ، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بذات الدولة" ، وقيام الأخير بتجميع مدخرات المقيمين بالخارج من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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