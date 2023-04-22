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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آيس وترامادول.. حبس شخصين لإتجارهما في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدرة الآيس - 200 قرص لعقار الترمادول المخدر- فرد خرطوش وطلقتان لذات العيـــــار بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين في عين شمس، مقيمان بمحافظة القاهرة حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (كمية من مخدرة الآيس - 200 قرص لعقار الترمادول المخدر - فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار - مبلغ مالى -  2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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