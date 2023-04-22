بأغنية لأم كلثوم وروبوت بزي خليجي..شاهد تهنئة من الفضاء بعيد الفطر 2023

بأغنية يا ليلة العيد أنستينا لكوكب الشرق أم كلثوم وروبوت يدعي “سهيل” بزي خليجي، أرسل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تهنئة مميزة بـ عيد الفطر 2023 من محطة الفضاء الدولية.

غرد سلطان النيادي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد -فرحة العيد وجماله- في محطة الفضاء الدولية”.

عيد الفطر 2023

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي في تغريدته المصحوبة بمقطع فيديو: “في هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعا، عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع”.

واختتم سلطان النيادي معاديته بعيد الفطر 2023 المميزة من الفضاء: “كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده ”.