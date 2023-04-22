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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر ومشاركته أسر الشهداء احتفالية العيد يتصدران اهتمامات الصحف

السيسي
السيسي

تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك ومشاركته أسر شهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة احتفالية العيد، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم /السبت/.


فتحت عنوان (السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ومصابي العمليات).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك أمس بمسجد المشير طنطاوي، وحرص على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره أثناء أداء الصلاة.
وأضافت الصحيفة أنه عقب أداء صلاة عيد الفطر ألقى إمام مسجد المشير طنطاوي، خطبة العيد، حيث أكد أن يوم العيد يوم المحبة والمودة الكاملة والتواصل والاجتماع، وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي عددا من أبناء شهداء مصر الذين التفوا حوله فرحين.
وأشارت إلى أنه عقب أداء صلاة عيد الفطر وصل الرئيس السيسي إلى مركز المنارة، لمشاركة أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، احتفالية عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر وأدار حوارا دافئا وحديثا ودوداً معهم أثناء سيرهم إلى جواره، كما حرص الأطفال على الالتفاف حول الرئيس السيسي مع بدء الاحتفالية.
وحول وضع المصريين في السودان.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الخارجية: اتصالات مصرية مع السلطات السودانية لتسهيل
عودة المواطنين المصريين من المعابر البرية دون عوائق) أن وزارة الخارجية أكدت أن مكتب بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا يقوم بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود؛ لضمان أقصى درجات السلامة لهم.
واقتصاديًا.. وتحت عنوان (رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بزيادة 74%).. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس القادم، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74% وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضافت الصحيفة أن الوزير أكد أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأشارت إلى أن الوزير أكد قدرة الموازنة العامة للدولة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة (المخزون الاستراتيجي) للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يُمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وعالميًا..ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان ("الناتو": إجماع على ضم أوكرانيا للحلف) أن الولايات المتحدة نظمت، أمس، اجتماعا فى ألمانيا؛ لمناقشة الدعم الإضافي لكييف، بعدما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى الحلفاء الغربيين بإرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" ينس ستولتنبرج قوله إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا فى نهاية المطاف عضوا في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن ينصبّ على ضمان انتصارها على روسيا، مضيفا "أنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي اهتمامات الصحف الصحف عيد الفطر

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