استشهاد طفل في مخيم الهول شمال سوريا وهذا هو القاتل

استشهد طفل برصاص أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي شرق مدينة الحسكة، وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء سوريا “سانا”.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن أحد مسلحي ميليشيا “قسد” أطلق الرصاص باتجاه أحد أطفال مخيم الهول في القسم الثامن شرق مدينة الحسكة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في مخيم الهول شرق الحسكة آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.