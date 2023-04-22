ليفربول يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة نوتينجهام

كشف نادي ليفربول عن قائمة اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق أمام نوتينجهام فورست، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتينجهام فورست في تمام الرابعة عصرا، على ملعب أنفيلد.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مستبعد من مواجهة نوتنيجهام فورست، ومن المحتمل كذلك عن المباراتان اللاحقتان لإصابة في العضلات.

كما يواصل نابي كيتا الغياب عن ليفربول بسبب مشكلة عضلية أصيب بها أثناء مشاركته مع منتخب غينيا، في فترة التوقف الدولي الماضي.

ويغيب باشيتش وكالفين رامزي عن الريدز حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب الإصابة.

ترتيب ليفربول ونوتينجهام

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد نوتينجام في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.