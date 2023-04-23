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أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الترمس المسلوق  للجسم.

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فوائد الترمس المسلوق  للجسم

يخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم، ويقوي عضلة القلب ويحميه من السكتة القلبية وانسداد الشرايين، وينشط الأوعية الدموية، ويقوي الأعصاب.

ويقلل مستوى السكر في الدم، ويعزز جهاز المناعة ويقويه، ويدرّ البول، ويفتح الشهية، ويقلل آلام مرض عرق النسا، ويعالج كلاً من الإمساك، والأكزيما والصدفية الجلدي، والأعصاب المرتخية. للبشرة: يقشرها، ويجعلها نضرةً ولامعة، ويخفي التجاعيد، ويشدّها وينظفها، ويعطيها الحيوية، ويبيضها ويرطبها، ويزيل البقع الداكنة والكلف والنمش، وينقيها من الشوائب، و يعالج الحبوب والبثور.

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