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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين: غرف عمليات مركزية بالوزارة و‏المديريات.. ولا إجازات في العيد

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً، للتأكد من انتظام عمل المخابز، وانتظام عمل ‏محطات الوقود ومستودعات الغاز، والالتزام بالأسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.

وقال ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ‏كل مخبز يعمل بحصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام، وإن المخابز تعمل ‏طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد ‏الأقماح، وكذلك عمل المخابز وكل الأنشطة التموينية والتجارية، وتتلقى دوريًا عددا من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات ‏للتدخل حال أي طارئ.‏

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال بأن ‏الغرفة المركزية بالشركة القابضة التي تم إنشاؤها تتابع توافر السلع ‏التموينية للمواطنين، وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها، وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد ‏أن المديريات التموينية تسير حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات  ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بجميع المنشآت التموينية، ومتابعة جميع الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.

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