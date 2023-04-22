أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً، للتأكد من انتظام عمل المخابز، وانتظام عمل محطات الوقود ومستودعات الغاز، والالتزام بالأسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مخبز يعمل بحصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام، وإن المخابز تعمل طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد الأقماح، وكذلك عمل المخابز وكل الأنشطة التموينية والتجارية، وتتلقى دوريًا عددا من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات للتدخل حال أي طارئ.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال بأن الغرفة المركزية بالشركة القابضة التي تم إنشاؤها تتابع توافر السلع التموينية للمواطنين، وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها، وكذلك المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.
وأكد أن المديريات التموينية تسير حملات يومية على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بجميع المنشآت التموينية، ومتابعة جميع الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.