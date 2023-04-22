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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة طوابق بناء مخالفة وتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، لاسيما في إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، حيث تضمن التقرير تنفيذ الإزالة في المهد لعدد ٥٥ حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى المحافظة، خلال يومين، وذلك بالتنسيق والتعاون المتكامل مع الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والزراعة وجهات الولاية، وبتأمين من قوات الأمن بالمراكز.

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وتضمن التقرير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الوحدات المحلية وقطاع الزراعة حيال تلك التعديات ومخالفات البناء، والتي شملت21 حالة بمركز الواسطى (17حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية، و4حالات بناء طوابق مخالفة بالحيز العمراني)، و١٨ حالة بمركز ناصر ،و8حالات بمركز بني سويف و5 حالات بمركز ببا، و3حالات بالفشن.

من جانبه وجه المحافظ باستمرار تكثيف الجهود لمراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة، مواجهة أي أعمال بناء مخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين، وكذا تنفيذ قرارات الإزالة في المهد لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أيا كانت جهة ولايتها، تنفيذا للقانون، وحفاظا على مساحة الرقعة الزراعية.

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