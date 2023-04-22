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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية وبيئية للمخابز البلدية بسمسطا في ثاني أيام عيد الفطر

حملة تموين بني سويف
حملة تموين بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد عدة حملات تفتيشية على المخابز البلدية بعدد من قرى المركز، للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

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قامت المجالس القروية التابعة بالتنسيق مع مكاتب التموين لتنفيذ حملات متفرقة أسفرت عن تحرير 40  محضرا  والتى تنوعت بواقع كالتالي (16 محضرا بمخابز قرية بدهل، و9محاضر بقرية مازورة، و10محاضر بقرية الشنطور، و5محاضر بقرية دشطوط)

وقد تنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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