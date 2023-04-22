عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 114 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببني سويف

تحصين مواشي
تحصين مواشي

  :تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز محافظة   بني سويف                                                                                                

وتضمن التقرير،الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 114ألف و17رأساً( 101 ألف و394من الأبقار+ 11ألف و421 من الجاموس +1199 من الأغنام و الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة" 4 مارس 2023 وحتى 18 أبريل الجاري"،فيما يستمر العمل  وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

وكيل صحة بني سويف يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى الحميات بعيد الفطر

مصرع شابين صدمهما قطار في بني سويف

 

يُذكر أن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية الزراعة الطب البيطري وزارة الزراعة بني سويف مراكز المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

قدم وطايرة وسلة ويد| الأهلي "كعبه عالي" يكتسح الزمالك في كل الألعاب قبل موقعة السوبر

وزير المالية يرد على ستاندرد أند بورز: الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط خارجية صعبة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

أول أيام العيد.. 23 ألف مصري وأجنبي في ضيافة الأهرامات وأبو الهول

تحرك لمواجهة الكلاب الشرسة.. أين وصل قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة؟

بيان عاجل من الخارجية المصرية حول وضع الجالية المصرية في السودان

وجبة منزلية.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في المنيا

بعد فيرمينو .. كلوب يلمح إلى اقتراب رحيل نجم جديد عن ليفربول

لعشاق الكورى .. أرخص سيارة من هيونداي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمانها على هذا المشروب.. تحول عين أمريكية إلى الأصفر| تفاصيل

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي .. وهذا موعد ضربة البداية

بعد أكلات العيد الدسمة| طرق تساعد على تحسين الهضم

احذر تناول الخبز بهذه الطريقة| يصيبك بعدة أمراض

فيديو

مخالفة صارخة.. مفاجأة تقلب الموازين في عقوبة كهربا| فيديوجراف

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ