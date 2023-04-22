يطلق الرصاص على صديقه ويلقي جثته من السيارة بالفيوم

لقى شخص مصرعه فى حادث إطلاق الرصاص على رأسه من أحد أصدقائه بقرية تطون بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم أخطارا من العميد محمد ثابت عطوه مامور مركزشرطة أطسا بالحادث .

تبين من التحقيقات التى أشرف عليها اللواء محمد فوزى مساعد مدير امن الفيوم والمقدم أحمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز أطسا ، أن المجنى عليه يدعى أنور . ن ( 60 عاما ) ، كان بصحبة أحد أصدقائه على مقهى قرية تطون بمركز اطسا ، وحدثت مشادة كلامية بينهما ، قام صديقه باستدراجه داخل سيارته الملاكى بحجة الصلح وانهاء الخلافات فيما بينهما دون تدخل أى فرد من أبناء القرية ، وأثناء سيرهما بالسيارة قام صديقه بإطلاق الرصاص على رأسه داخل السيارة ، وبعد أن تاكد من وفاته ألقاه من السيارة فى الطريق العام ، وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة فقرر فايز رشاد وكيل أول نيابة أطسا بأنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان القتيل وإعداد تقرير عاجل عن الوفاة وأسبابها والآلة المستخدمة فى الحادث وسرعة ضبط واحضار المتهم القاتل ، ونقل جثمان القتيل الى مشرحة مستشفى أطسا المركزى .