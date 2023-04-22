شاهد.. استعداد ستاد القاهرة لمباراة الأهلي والترجي

شارك اللاعب أحمد حسن صورة استعداد ستاد القاهرة لاستقبال مباراة الأهلي والرجاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "ستاد القاهرة الآن على أتم الاستعداد لاستقبال مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي".

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الاهلي والرجاء المغربي مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري للبطولة.

كما تذاع مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا مجانًا عبر قناة “تايم سبورتس” التردد الأرضي.