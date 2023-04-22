الزراعة: حصاد 2320 فدانا لأصناف القمح المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الإدارة على مستوى كافة المحافظات تقوم بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة محصول القمح حيث بدء موسم الحصاد لبعض المساحات فى محافظات (أسوان والوادي الجديد ومدينة النوبارية)، إذ تم دراسة حوالى 2320 فدانا لأصناف القمح المختلفة.

وأضاف "عصام" أن العمل مستمر بمحطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية، لاستلام خام تقاوي محصول القمح حيث تم الوصول لمحطات الأعداد حوالي 699.577 طن، والمعمل المركزي التابع للإدارة يواصل أيضا نشاطه اليومى بشكل طبيعى ويقدم خدماته والالتزام التام بسياسة العمل المتبعة داخل المعمل

وقام رئيس الإدارة المركزية بفحص واعتماد التقاوى شكر وتهنئة وزير الزراعة للسادة العاملين بفحص واعتماد التقاوى على جهودهم وتفانيهم في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الحرص على انتظام سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين على مستوى الجمهورية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية