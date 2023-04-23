مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

في حادثة فريدة من نوعها أثارت جدل على السوشيال ميديا تسبب طبق مشتعل كارثة بمطعم إسباني في حي في غرب العاصمة الإسبانية

وتسبب الحريق مقتل شخصين بينما أصيب العشرات في حريق اندلع، مساء الجمعة بمدينة مدريد داخل مطعم.



ويعد سبب الحريق، قيام نادلاً في المطعم بوضع بعض اللمسات الأخيرة على طبق باستخدام أنبوب قام بالنفخ لإشعاله عندما كان يحمل الطبق المشتعل في يد ويحمل أنبوب النفخ باليد الأخرى.

وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن زبائن المطعم قد تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق قد اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.