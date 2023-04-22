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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تثير الجدل والغضب عبر السوشيال ميديا.. سيدة تلتهم 350 ألف ضفدع

صدى البلد

أثارت سيدة الجدل على الإنترنت بقيامها بالتهام أطنان من أرجل الضفادع  في مدينة فيتيل في شرق فرنسا  بما تعتبره مساساً بالتنوع الحيوي وتعذيباً للحيوانات.

 

وفقا لما قالته شارلوت نيتار وهي  من منظمة "روبان دي بوا" الفرنسية غير الحكومية  مؤكدة أنه  يتم الإمساك بما يصل إلى 350 ألف ضفدع،  من إندونيسيا وتركيا، ليتراجع أعداد الضفادع بشكل مقلق حيث تُقطّع أطراف الحيوانات  وهي حية في الجانب الآخر من العالم".

من جانبه  دافع رئيس جمعية متذوقي أرجل الضفادع في فيتيل دانيال جيليه  مؤكدا أن الحدث فريد من نوعه في فرنسا"، ويجذب آلاف الزوار مؤكدا أنه  يقام هذا الحدث منذ ما يقرب من 50 عاماً 

 

ورد على انتقادات هذا الحدث و إساءة معاملة الحيوانات، قائلاً "إذا أردنا أن نقوم بتناول أرنباً أو دجاجة أو بطة، لا بد من أن تمرّرعلى حد السكين".

أرجل الضفادع مدينة فيتيل أعداد الضفادع أطراف الحيوانات آلاف الزوار

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