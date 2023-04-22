أحمد عبدالعزيز: العمل مع خالد يوسف ممتع.. و90% من القرية تم بناؤها|فيديو

حلَّ الفنان أحمد عبد العزيز ضيفًا على الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن كواليس دوره في مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد عبد العزيز: "تم تصوير مشاهد القرية في مسلسل سره الباتع في الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي".

وتابع أحمد عبدالعزيز: "90% من القرية تم بناؤها خصيصًا لسره الباتع".

وأكمل أحمد عبد العزيز: "تم تغيير شكل الحي الريفي في مدينة الانتاج، وتم استخدام الإكسسوارات من أجل إظهار العمل بهذا الشكل".

ولفت أحمد عبدالعزيز: "العمل مع المخرج خالد يوسف ممتع وأشكره على إصراره على ترشيحي لدور الحاج شهاب".