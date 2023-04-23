إيبارشية باريس تنظم المؤتمر السنوي الثاني لأساقفة أوروبا

استضافت إيبارشية باريس وشمال فرنسا المؤتمر السنوي الثاني لأساقفة أوروبا، تحت عنوان "تحديات وتساؤلات المسيحي في المجتمع"، وذلك بمقر المطرانية في دراڤي.

بدأت أعمال المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي واختتم أمس الأول، وتضمن برنامجه إلى جانب القداسات اليومية جلسات صباحية ومسائية تمت خلالها مناقشة التحديات التي تواجه أبناء الكنيسة المقيمين في أوروبا كما تم تدوال الخبرات بين الآباء الأساقفة وتنسيق الخدمات بينهم.

شارك في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية المضيفة، أصحاب النيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر وشمالي ألمانيا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ، وجنوبي ألمانيا، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

كان أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قارة أوروبا قد عقدوا المؤتمر الأول لهم العام الماضي، في إيبارشية أيرلندا في ضيافة نيافة الأنبا أنتوني.

وزار نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وتوابعها وبرفقته وفدا من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة الشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق له الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

ثم توجه الوفد لمديرية الأمن لتهنئة وشكر قيادات الداخلية بالمحافظه وعلى رأسهم اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية الذي استقبلهم ومعه القيادات الأمنية بالمحافظة.

وزار صاحبا النيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير أمس مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار صاحبا النيافة والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أيام بعيد القيامة وتحديدا في التاسع عشر من أبريل الجاري وهو أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق، ويليه فترة الخامسين المقدسة والتى تصلي فيه الكنيسة بالطقس الفريحي، واستخدام الألحان الكنسية المفرحة في كافة الصلوات، وهى الفترة الوحيدة في العام التى لا يكون فيها اي صيام للكنيسة ابتهاجا بقيامة السيد المسيح.