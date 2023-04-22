عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المخرج محمد دياب عن «تحت الوصاية»: أحسن مسلسل عربي

صدى البلد

وجه المخرج العالمي محمد دياب، رسالة تهنئة الي أشقائه وهما المؤلفان خالد وشيرين دياب، بعذ نجاح مسلسلهما "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، الذى عرض في السباق الرمضاني، والذي كان يناقش قانون الوصاية على الأطفال .


وكتب دياب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أنا متحيز بما أن اللي كتبوا المسلسل خالد وشيرين أخواتي، بس قناعتي اللي قد تكون متأثرة بتحيزي شايفه إن تحت الوصاية أحسن مسلسل عربي وصل لمستوى سينمائي غير مسبوق في كل العناصر، شخصيًا كمؤلف وكمخرج غيران من العمل وأحيي كل شخص أشترك فيه، كلكم عباقرة".

حصد مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي تعاطف ملايين المصريات، خاصة الأمهات اللواتي عانين من قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة أزواجهن، إضافة لإشادة موسعة من قبل النقاد والمجتمع الحقوقي والناشطات والمهتمات بأوضاع المرأة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

ترشيحاتنا

وفّري فلوسك .. أجهزة كهربائية أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء في مطبخك

في العيد.. القومية للأنفاق: الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة

فوضى واضطراب.. الكشف عن انهيار تام للعلاقات بين الشعب الفرنسي وماكرون

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ