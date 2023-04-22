المخرج محمد دياب عن «تحت الوصاية»: أحسن مسلسل عربي

وجه المخرج العالمي محمد دياب، رسالة تهنئة الي أشقائه وهما المؤلفان خالد وشيرين دياب، بعذ نجاح مسلسلهما "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، الذى عرض في السباق الرمضاني، والذي كان يناقش قانون الوصاية على الأطفال .



وكتب دياب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أنا متحيز بما أن اللي كتبوا المسلسل خالد وشيرين أخواتي، بس قناعتي اللي قد تكون متأثرة بتحيزي شايفه إن تحت الوصاية أحسن مسلسل عربي وصل لمستوى سينمائي غير مسبوق في كل العناصر، شخصيًا كمؤلف وكمخرج غيران من العمل وأحيي كل شخص أشترك فيه، كلكم عباقرة".

حصد مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي تعاطف ملايين المصريات، خاصة الأمهات اللواتي عانين من قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة أزواجهن، إضافة لإشادة موسعة من قبل النقاد والمجتمع الحقوقي والناشطات والمهتمات بأوضاع المرأة المصرية.