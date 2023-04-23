أسقف السويس يهنئ المحافظ بعيد الفطر المبارك

زار نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية مبنى محافظة السويس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار صاحبا النيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشييتين أمس مبنى محافظة أسيوط وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية، كما قدم نيافتهما والوفد الكنسي التهنئة للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وقياداتها بالعيد.

وزار صاحبا النيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين أمس مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال صاحبي النيافة والوفد المرافق الدكتور محمد محمود أبو زيد محافظ المنيا ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار صاحبا النيافة والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء أسامة عبد العظيم مدير الأمن وقيادات المديرية.

كما زار أصحاب النيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي والأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، وبرفقتهم وفود من كهنة وأراخنة الإيبارشيات أمس مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال أصحاب النيافة والوفود المرافقة الدكتور محمد محمود أبو زيد محافظ المنيا والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المحافظة ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار أصحاب النيافة والوفود الكنسية مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء هشام عبد الواحد مدير الأمن وقيادات المديرية.

وزار نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وتوابعها وبرفقته وفدا من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة الشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق له الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

ثم توجه الوفد لمديرية الأمن لتهنئة وشكر قيادات الداخلية بالمحافظه وعلى رأسهم اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقيه الذي استقبلهم ومعه القيادات الأمنية بالمحافظة.

وزار صاحبا النيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير أمس مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.