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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أضحك الملايين لسبعة عقود| وفاة ممثل كوميدي شهير.. وهذه تفاصيل أيامه الأخيرة

صدى البلد

توفي الممثل الكوميدي  باري همفريز في مستشفى سانت فنسنت في سيدني عن عمر يناهز 89 عامًا بعد دخوله المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مضاعفات جراحة في الفخذ وقد توفي باري همفريز وسط عائلته، بما في ذلك زوجته ليزي سبندر البالغة من العمر 30 عامًا.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل في أواخر شهر مارس ، أخبر همفريز أندرو هورنري أنه  يتوقع أن يتعافى  لكنه للأسف لم يتعاف أبدًا وقالت عائلته في بيان لها : "أنه على الرغم من حالته المرضية في أيامه الأخيرة ومعاناته من الكثير من المضاعفات الصحية فقد كان يتمتع بتركيز عال وروحه الفكاهية ولم يفقد الأمل في إمكانية تعافيه.

 

 باري همفريز في سطور 

على الجانب الآخر ما لايعرفه الكثيرون عن الممثل الكوميدي باري همفريز أنه كان مصدرًا للفكاهة لدى الكثيرين فقد  نجما دوليا حقيقيا منذ  أكثر من 70 عامًا على خشبة المسرح ، كان فنانًا في جوهره ، وقام بجولات حتى العام الأخير من حياته وكان يخطط لمزيد من العروض لكن لم يحالفه الحظ وحالته المرضية لاستكمالها .

أما عن حياته الشخصية فقد كان همفريز أندرو أيضًا زوجًا محبًا ومخلصًا وأبًا وجدًا وصديقًا ومقربًا للكثيرين لتترك وفاته فراغًا لدى الكثيرين.

كان أكثر إبداعات همفريز شهرة هو السيدة إدنا إيفراج التي بدأت حياتها كربة منزل في ملبورن السيدة إدنا إيفراج في مسرحية هزلية عام 1955. 

السيدة إدنا إيفراج

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