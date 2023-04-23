أثارت غضب السكان.. الأغنام تتجول في شوارع مقاطعة ويلز

أثارت واقعة غريبة بمقاطعة "ويلز" في بريطانيا الجدل على السوشيال ميديا بعد أن تداولت بعض الصور لتجول الماعز والأغنام في إحدى القرى الصغيرة وإطلاق العنان لهم في شوارعها لتتنقل بين حدائق المنازل المختلفة لتأكل مما تشتهيه من الخضروات والزهور.

وفقا لتقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية إن إطلاق العنان لهذه الماعز والأغنام أثار غضب بعض السكان في بلدة "لاندودنو"، شمال مدينة ويلز، والذين أرادوا قمعهم، ودعوا إلى إقامة أسوار وإطلاق النار للسيطرة على قطيع الأغنام والماعز لأنهم يتجولون بحرية وقد يتسببوا في أذي للبعض.

وقال أحد السكان المحليين، إنه على الرغم من أن رؤيتهم أمر جميل، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن سلامتهم في عبور الطرق وما إلى ذلك.