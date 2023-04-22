الأهلي يفتتح التهديف برأسية محمد عبدالمنعم أمام الرجاء

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متنقة في شباك الرجاء، فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.

كما ألغى حكم الراية هدفاً لصالح النادي الأهلي بقدم كهربا بداعى التسلل في الدقيقة 24.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.