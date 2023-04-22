أهمها إعلان الخطوبة والزواج.. كتاب للإتيكيت يحذر من هذه السلوكيات على السوشال ميديا

مع الاعتماد بشكل كبير على التواصل باستخدام تطبيقات الدردشة أو مكالمات الفيديو ومشاركة الصور والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ “السوشال ميديا” ، أصبح الكثير من الأشخاص يفتقدون البوصلة الخاصة بالآداب العامة عند التعامل مع الآخرين عبر تلك الوسائط.

وفي تحديث جديد لـ دليل آداب السلوك الشهير “دليل Debrett's” الخاص بالإتيكيت أصدر عدد من القواعد الجديدة الخاصة بطريقة التعامل المثلى مع الآخرين عند استخدام وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تشمل القواعد الجديدة طريقة إرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرية وكذلك مشاركة أخبار الخطوبة والزواج على منصات التواصل.

وتتضمن النصائح الخاصة بالرسائل النصية عدم "الاعتماد" على الرموز التعبيرية لنقل المعلومات ، وتجنب الأحرف الكبيرة في رسائل البريد الإلكتروني لتجنب البحث عن "الإلحاح المفرط" وتشجيع الأشخاص على إعادة قراءة الرسائل قبل إرسالها.

وقالت ليز وايز ، محررة الكتيب ، لصحيفة The Times: "في العقد الماضي أصبح الناس أقل مراعاة لاستخدامهم للتكنولوجيا، حيث يتصرف الناس بشكل أسوأ ، وظهر ذلك بشدة عند الوباء والإغلاق ، عندما اعتادوا العزلة والأنانية ونسوا كيفية التفاعل.

وشدد الدليل على أنه يجب على كل من ينشر الأخبار الخاصة به مثل الإعلان عن الخطوبة والزواج أو يخبر الدائرة القريبة منه أولا سواء الأهل أو الأصدقاء ثم بعد ذلك الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.

ونصح الدليل بأنه لا يجب أبدا مفاجأة الأقارب والأصدقاء بمثل هذه الأخبار المهمة، لأن الكثيرون قد يتأثرون بمثل هذه القرارات التي تكشف بأنهم ليسوا في أولوية هذا الشخص .

وينصح الكتاب الناس بإغلاق هواتفهم أثناء وجودهم في المسارح وصالات العرض ودور السينما و المعارض.

كما يشير أيضًا إلى أنه عندما تكون في المتجر ، يجب أن تنظر مباشرة إلى “ الكاشير” أو الموظف المسؤول ، بدلاً من التحديق في شاشة هاتفك، بالإضافة إلى عدم تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ و عدم الاستماع بدون سماعات رأس.

ويقول الدليل " إنه أسوأ نوع من التلوث الضوضائي لإجبار خياراتك على الآخرين، وأضاف أنه من الناحية الواقعية ، كل شيء تقريبًا يمكن أن ينتظر بضع لحظات، وأن فحص الشاشة أثناء المشي ، خاصة عند ارتداء سماعات الرأس ، قد يتسبب في وقوع حوادث أو يعيق الآخرين.

وبالنظر إلى كيفية عمل الكثير من الأشخاص من المنزل في الوقت الحالي ، نصح الدليل بأن أفضل طريقة للعمل ستكون من الأماكن العامة مثل المقاهي، مع ضرورة اتباع الآداب العامة أثناء الجلوس والعمل.