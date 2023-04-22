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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 مستشفى خارج الخدمة.. بيان عاجل من الصحة السودانية بشأن عدد المصابين

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة في السودان ، اليوم السبت، أن إجمالي عدد المصابين جراء الاشتباكات وصل 1929، وهناك 30 مستشفى خارج الخدمة بسبب الاشتباكات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن قوات الدعم السريع هاجمت 3 مستشفيات في الخرطوم، مضيفه: "نعيش حالة حرب والمستشفيات تضررت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

أضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".


ووافقت قوات الدعم السريع في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة، لكن القتال استمر بين الجانبين.

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