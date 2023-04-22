أرمينيا ترد على اتهامات الجيش الأذربيجاني بتفجير شاحنة عسكرية

علق سفير المهام الخاصة الأرميني، إدمون ماروكيان، اليوم السبت، علي اتهامات أذربيجان للجانب الأرميني بتفجير شاحنة عسكرية.

كتب ماروكيان، عبر “تويتر”: "لا علاقة لجمهورية أرمينيا بشاحنة وزارة الدفاع الأذربيجانية التي انفجرت في لغم”.

أضاف: “اتهامات أذربيجان لأرمينيا لا أساس لها ولا تخدم أذربيجان إلا كدعاية لعدوان أو استفزاز جديد ضد أرمينيا".

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أنه “في 22 أبريل، تم تفجير شاحنة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني بواسطة لغم نصبه الأرمن خصيصًا على الطريق".

وأشارت إلي إصابة شخصين بجروح.