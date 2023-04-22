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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا ترد على اتهامات الجيش الأذربيجاني بتفجير شاحنة عسكرية

ارمينيا واذربيجان
ارمينيا واذربيجان

علق سفير المهام الخاصة الأرميني، إدمون ماروكيان، اليوم السبت، علي اتهامات أذربيجان للجانب الأرميني بتفجير شاحنة عسكرية.

كتب ماروكيان، عبر “تويتر”: "لا علاقة لجمهورية أرمينيا بشاحنة وزارة الدفاع الأذربيجانية التي انفجرت في لغم”.

أضاف: “اتهامات أذربيجان لأرمينيا لا أساس لها ولا تخدم أذربيجان إلا كدعاية لعدوان أو استفزاز جديد ضد أرمينيا".

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وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أنه “في 22 أبريل، تم تفجير شاحنة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني بواسطة لغم نصبه الأرمن خصيصًا على الطريق".

وأشارت إلي إصابة شخصين بجروح.

ماروكيان اذربيجان أرمينيا الدفاع الأذربيجانية

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