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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة رادعة تنتظر المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

تحرش - أرشيفية
تحرش - أرشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة المتهم (صاحب مخيم ابن الصحراء) بالاعتداء علي سائحة فرنسية وهتك عرضها بالقوة بغير رضاها إلى المحاكمة العاجلة، واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.

وينص القانون علي عقوبات رادعة ضد المتحرشين.

المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021 تقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم  صاحب مخيم ابن الصحراء بالواحات البحرية هتك عرض المجني عليها ماري فرنسية الجنسية بالقوة إذا أنه على إثر طبيعة عمله كمنظم الرحلات السفاري بمنطقة الواحات البحرية وكون المجنى عليها سائحة اصطحبها وآخرين للتخييم بالصحراء وحال سباتها بإحدى الخيم دلف للنوم بجانبها وباغتها بملامسة مواطن عفتها وحين أبدت رفضها لم يستجب وعاود فعلته فما كان منها إلا أن استعانت بصديق لها ليزود عنها بالفصل بينهما.

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