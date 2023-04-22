مسمار نص الملعب .. مجدي عبد الغني يشيد بهذا اللاعب

علق مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق علي تألق مروان عطية في مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدي من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مروان عطية كمان وكمان.. مسمار نص الملعب الجديد في القلعة الحمراء

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عزز النادي الأهلي نتيجة تقدمه أمام الرجاء البيضاوي المغربي وسجل الهدف الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متقنة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.