بعد واقعة دلال زوجة جعفر العمدة.. تعرف على عقوبات الجرائم المماثلة في القانون

تفاعل كبير على مستوى مصر والوطن العربي، حققه مسلسل جعفر العمدة في الحلقات الأخيرة منه، لا سيما مع تصاعد الأحداث ووصول «جعفر» إلى ابنه الغائب عنه منذ 19 عامًا، ومعرفة المُدبر لخطفه وهي «دلال» زوجته الثانية، التي تعاونت مع بلال شامة لخطف الطفل، وادّعت أمام زوجها أنها كانت حاملا في طفل إلا إن نساء غريبة ضربنها حتى سقطت ثم قامت بقتله .

ونص القانون المصري علي عقوبات رادعة لجريمة القتل العمد.

حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

وتعرف المادة 231 معنى الإصرار فى جرائم القتل بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط

فيما تعرف المادة 232 معنى الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.