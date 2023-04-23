رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

رجل أعمال يلقي أموالا على المارة في الشارع .. فيديو أثار الجدل خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط سخرية وتهكم البعض.

فيديو رجل أعمال يلقي أموالا على المارة

رجل الأعمال وعضو مجلس النواب المصري أثار الجدل بظهوره في فيديو لم يتعد دقائق من شرفة منزله وهو يقوم بإلقاء الأموال على المارة تحت شرفة منزله.

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