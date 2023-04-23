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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

رجل أعمال يلقي أمواله
رجل أعمال يلقي أمواله على المارة في الشارع

رجل أعمال يلقي أموالا على المارة في الشارع .. فيديو أثار الجدل خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط سخرية وتهكم البعض. 

فيديو رجل أعمال يلقي أموالا على المارة

رجل الأعمال وعضو مجلس النواب المصري أثار الجدل بظهوره في فيديو لم يتعد دقائق من شرفة منزله وهو يقوم بإلقاء الأموال على المارة تحت شرفة منزله. 

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للمزيد حول قصة عضو  مجلس نواب ورجل أعمال يلقي أموالا على المارة في الشارع باعتبارها عيدية عيد الفطر  شاهد الفيديوجراف التالي:

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