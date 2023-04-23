التعليم تتخذ اجراءات عاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الإجراءات العاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتتمثل أبرز اجراءات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

تدريب الالاف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد

استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة

طرح نموذج استرشادي تدريبي في جميع المواد لجميع الشعب

مراجعة مختلف المديريات على مستوى الجمهورية لكتيبات المفاهيم والتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

إعداد عدد (6) حقائب تدريبية متخصصة لكل مادة أو مجموعة مواد في (اللغة العربية - اللغات الأجنبية الأولى اللغات الأجنبية الثانية – العلوم - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - المواد الفلسفية وعلم النفس).

تدريب مجموعات من الموجهين وكبار المعلمين في جميع المواد الدراسية ومن مختلف المديريات التعليمية، بمعرفة معدي الحقائب التدريبية على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق منظومة التعليم الجديدة، وأساليب التدريس التي تتوافق مع نظام التقييم الجديد.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية، سيتم تصحيحها إلكترونيًا أيضًا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

