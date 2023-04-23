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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل سرق بوابة عقار بالنزهة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة باب حديدي من احد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وكانت قد قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة باب حديدي من احد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة النزهة) حال إستقلاله تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ملك شقيقه ، وبحوزته باب حديدى .

وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم وبإستدعاء مالكه تعرف على المسروقات وأتهمه بالسرقة .

كما إعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات ، تم بإرشاده ضبط الباب لدى عميله (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم عين شمس) ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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