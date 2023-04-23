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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. شخص يقتل آخر بالرصاص ويلقي به من السيارة ويهرب

المجن عليه
المجن عليه

تسيطر حالة من الحزن على أسرة أنور نمر، 62 عاما، في الفيوم، والذى يعمل في إيطاليا منذ أكثر من 10 سنوات ويحمل الجنسية الإيطالية ، والذى لقى مصرعه على يد أحد أصدقائه، بعد أن استدرجه فى سيارته الخاصة وأطلق عليه النار من مسدسه الخاص، وألقى جثمانه من السيارة وفر هاربا.

المجنى عليه مشهود له بحسن الخلق والكرم وخدماته لأهالى قريته تطون، بالإضافة الى أن زوجته توفيت منذ شهر ونصف بعد كفاح مرير مع المرض، وكان يحبها حبا شديدا وحزن حزنا شديدا على وفاتها.

أكد شهود عيان أن المجنى عليه والقاتل الذى يدعى ح . ع (48 عاما وحاصل على ليسانس حقوق) كانا يجلسان قبل الحادث بدقائق على أحد مقاهى القرية وكانا يتحدثان بصوت مرتفع وحدثت بينهما مشادة كلامية، مازالت غامضة حتى الآن. 

وأضافوا: "فجأة أصطحب القاتل المجنى عليه فى سيارته الخاصة، وبعد دقائق سمع الأهالى طلقات الرصاص، فأسرعوا لمكان صوت طلقات الرصاص ليعثروا على جثة القتيل غارقا فى دمائه ومصاب في الرأس، وبعد طلب سيارة الإسعاف التى حضرت لمكان لجريمة، وجدوا أن المجنى عليه قد فارق الحياة، فتم إبلاغ رجال الشرطة.

كان  اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مامور مركز شرطة أطسا بالحادث .

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة فقرر فايز رشاد وكيل أول نيابة أطسا بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان القتيل  وإعداد تقرير عاجل عن الوفاة وأسبابها والآلة المستخدمة فى الحادث وسرعة ضبط واحضار المتهم القاتل، ونقل جثمان القتيل الى مشرحة مستشفى أطسا المركزى .

 

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