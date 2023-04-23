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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. محمد رمضان: أنا من جيل عادل إمام وهالة صدقي: مش هشتغل علشان الفلوس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها في التقرير التالي:

 

محمد رمضان : أنا من جيل عادل إمام ومحمود عبد العزيز

قال الفنان محمد رمضان، إنه بالنسبة لإحصائيات المنصات الإجتماعية في العالم العربي، كانت الدراما المصرية في المقدمة بمسلسل جعفر العمدة، مشيرا إلي هذا نجاح لمصر قبل أن يكون نجاح لمحمد رمضان.

 

هالة صدقي: مش هشتغل علشان الفلوس ولازم أحافظ على مستوايا الفني

وقالت هالة صدقي: "جربت العديد من المشاريع بجانب التمثيل لكنني مكملتش"، مضيفة :"مجموعة من أصدقائي فتحت مطعم علشان احتفظ بنفس المستوى الفني".

 

زينة: أنا أحلى من بنات كتير «صواريخ» بشوفهم لما بسافر بره مصر

قالت الفنانة زينة، إن والدتها كانت رافضة لدخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن والدها لم يعارض عملها بالمجال الفني.
 

جمال سليمان: أحب اللهجة الصعيدية .. وشخصية عبد الجبار مليئة بالتناقضات

أكد الفنان جمال سليمان، أن شخصية عبد الجبار في مسلسل عملة نادرة  مختلف عن دوره  في حدائق الشيطان.

 

نيللي كريم : خوفت من اللهجة الصعيدية في عملة نادرة 

كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس وتفاصيل  دورها في مسلسل “ عملة نادرة “ في شخصية نادرة ، قائلة:” أبرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل اللهجة الصعيدي وصعوبتها ”.
 

عصام السقا: حبيت تفاصيل شخصية نعيم في جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.
 

أحمد عبدالعزيز: العمل مع خالد يوسف ممتع.. و90% من القرية تم بناؤها

قال أحمد عبد العزيز: "تم تصوير مشاهد القرية في مسلسل سره الباتع في الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي"، مضيفا : "90% من القرية تم بناؤها خصيصًا لسره الباتع".

 

بسمة وهبة لـ محمد سامي: أنت داهية

أعربت الإعلامية بسمة وهبة ، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة "، موجهة رسالتها لمخرج المسلسل محمد سامي، قائلة " أنت جبار وداهية ودماغ مش سهلة.. دماغك تلفها في حرير وتأمن عليها".

 

الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة ستكون على بعض المناطق الجنوبية، خصوصا جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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