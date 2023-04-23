توك شو.. محمد رمضان: أنا من جيل عادل إمام وهالة صدقي: مش هشتغل علشان الفلوس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها في التقرير التالي:

قال الفنان محمد رمضان، إنه بالنسبة لإحصائيات المنصات الإجتماعية في العالم العربي، كانت الدراما المصرية في المقدمة بمسلسل جعفر العمدة، مشيرا إلي هذا نجاح لمصر قبل أن يكون نجاح لمحمد رمضان.





وقالت هالة صدقي: "جربت العديد من المشاريع بجانب التمثيل لكنني مكملتش"، مضيفة :"مجموعة من أصدقائي فتحت مطعم علشان احتفظ بنفس المستوى الفني".

قالت الفنانة زينة، إن والدتها كانت رافضة لدخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن والدها لم يعارض عملها بالمجال الفني.



أكد الفنان جمال سليمان، أن شخصية عبد الجبار في مسلسل عملة نادرة مختلف عن دوره في حدائق الشيطان.





كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس وتفاصيل دورها في مسلسل “ عملة نادرة “ في شخصية نادرة ، قائلة:” أبرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل اللهجة الصعيدي وصعوبتها ”.



كشف الفنان عصام السقا، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.



قال أحمد عبد العزيز: "تم تصوير مشاهد القرية في مسلسل سره الباتع في الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي"، مضيفا : "90% من القرية تم بناؤها خصيصًا لسره الباتع".

أعربت الإعلامية بسمة وهبة ، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة "، موجهة رسالتها لمخرج المسلسل محمد سامي، قائلة " أنت جبار وداهية ودماغ مش سهلة.. دماغك تلفها في حرير وتأمن عليها".

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة ستكون على بعض المناطق الجنوبية، خصوصا جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.