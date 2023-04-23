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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تويتر في صراع مع المؤسسات الإعلامية ورئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بهذه الطرق.. كيف تشتري موبايل جديد يناسبك في 2023


إذا كنت تعتزم شراء هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك لضمان اختيار جهاز يلبي احتياجاتك وميزانيتك، حيث يقع الكثيرون في أخطاء يمكنها التأثير على حصولهم على هاتف غير مناسب لهم.

 

رئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار


حقق ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ما يقرب من 226 مليون دولار في عام 2022، حيث كان من بينها منح أسهم بقيمة 218 مليون دولار، كما أنفقت شركة جوجل أيضًا ما يقرب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي له.

 

اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟


يوفر تطبيق WhatsApp واتساب لمستخدميه ميزة التشفير من طرف إلى طرف، للحفاظ على خصوصية إرسال الرسائل والملفات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة والشخصية التي تمنع أي شخص أو جهة من رؤية ما يتم إرساله سوى طرفي المحادثة فقط.

 

هدية العيد .. أفضل هواتف ذكية بمواصفات جبارة في 2023


يبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا قيمة لذويهم وأحبائهم في الأعياد، وتعتبر الهواتف الذكية من فئة فلاجشيب واحدة من أكثر الهدايا القيمة التي يمكن شرائها في العيد ، هذا بالإضافة إلى أن هواتف الفلاجشيب من أندرويد أرخص من أسعار هواتف آيفون الأحدث iPhone 14، الأمر الذي يجعلها خيارا جيدا للشراء.

 

آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية على هواتف آيفون


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق تطبيق لليوميات لمستخدمي هواتف آيفون مع نظام تشغيلها الجديد iOS 17 ، وذلك من أجل مساعدة المستخدمين على تتبع حياتهم اليومية بشكل أفضل.

 

أهمها إعلان الخطوبة والزواج.. كتاب للإتيكيت يحذر من هذه السلوكيات على السوشال ميديا


مع الاعتماد بشكل كبير على التواصل باستخدام تطبيقات الدردشة أو مكالمات الفيديو ومشاركة الصور والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ “السوشال ميديا” ، أصبح الكثير من الأشخاص يفتقدون البوصلة الخاصة بالآداب العامة عند التعامل مع الآخرين عبر تلك الوسائط.

 

تويتر في صراع مع المؤسسات الإعلامية .. حذف علامات التوثيق وملصقات “التمويل من الدولة”


قررت منصة Twitter تويتر إزالة العلامات الزرقاء من جميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية، وكذلك الملصقات الخاصة التي تشير إلى ما إذا كانت هذه المؤسسات ممولة وتابعة لدولة ما أم أنها وسائل إعلام مستقلة.

 

لو محتار .. أفضل موبايل سامسونج تشتريه في العيد ينافس الفلاجشيب


يعد هاتف Galaxy S21 FE واحدا من أفضل هواتف سامسونج المنافسة لهواتف الفلاجشيب أو هواتف الفئة الرائدة نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا مع الأداء القوي والبطارية الكبيرة.

 

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