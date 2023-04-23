أخبار التكنولوجيا.. تويتر في صراع مع المؤسسات الإعلامية ورئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إذا كنت تعتزم شراء هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك لضمان اختيار جهاز يلبي احتياجاتك وميزانيتك، حيث يقع الكثيرون في أخطاء يمكنها التأثير على حصولهم على هاتف غير مناسب لهم.



حقق ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ما يقرب من 226 مليون دولار في عام 2022، حيث كان من بينها منح أسهم بقيمة 218 مليون دولار، كما أنفقت شركة جوجل أيضًا ما يقرب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي له.



يوفر تطبيق WhatsApp واتساب لمستخدميه ميزة التشفير من طرف إلى طرف، للحفاظ على خصوصية إرسال الرسائل والملفات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة والشخصية التي تمنع أي شخص أو جهة من رؤية ما يتم إرساله سوى طرفي المحادثة فقط.



يبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا قيمة لذويهم وأحبائهم في الأعياد، وتعتبر الهواتف الذكية من فئة فلاجشيب واحدة من أكثر الهدايا القيمة التي يمكن شرائها في العيد ، هذا بالإضافة إلى أن هواتف الفلاجشيب من أندرويد أرخص من أسعار هواتف آيفون الأحدث iPhone 14، الأمر الذي يجعلها خيارا جيدا للشراء.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق تطبيق لليوميات لمستخدمي هواتف آيفون مع نظام تشغيلها الجديد iOS 17 ، وذلك من أجل مساعدة المستخدمين على تتبع حياتهم اليومية بشكل أفضل.



مع الاعتماد بشكل كبير على التواصل باستخدام تطبيقات الدردشة أو مكالمات الفيديو ومشاركة الصور والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ “السوشال ميديا” ، أصبح الكثير من الأشخاص يفتقدون البوصلة الخاصة بالآداب العامة عند التعامل مع الآخرين عبر تلك الوسائط.



قررت منصة Twitter تويتر إزالة العلامات الزرقاء من جميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية، وكذلك الملصقات الخاصة التي تشير إلى ما إذا كانت هذه المؤسسات ممولة وتابعة لدولة ما أم أنها وسائل إعلام مستقلة.



يعد هاتف Galaxy S21 FE واحدا من أفضل هواتف سامسونج المنافسة لهواتف الفلاجشيب أو هواتف الفئة الرائدة نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا مع الأداء القوي والبطارية الكبيرة.