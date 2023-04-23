عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تحتفل بعيد الفطر بحضور السياح المصريين والعرب

حفلة شرم الشيخ
حفلة شرم الشيخ

أقيمت احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ، ليلة أمس احتفالا بعيد الفطر المبارك، بحضور عددا كبيرا من السياح المصريين والعرب وجنسيات أخرى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

أحيا الحفل عددا من  نجوم الفن، وهم حسام حسني، اللبنانية كارولينا، وأحمد سامي، والذين قدموا العديد من الأغاني التي نالت على إعجاب الجمهور من مواطني مدينة شرم الشيخ وزوارها من السياحة الداخلية، والسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال سمير رشوان، مدير عام إحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تسابقت في إعداد البرامج الخاصة باحتفالات أعياد الربيع، عيد الفطر المبارك، لجذب أكبر عدد من السائحين، لافتا إلى أن الموسم السياحي الصيفي تزامن مع احتفالات أعياد الربيع وعيد الفطر  المبارك.

وأكد أن السياحية الدولية الأجنبية عادت بقوة إلى مدينة شرم الشيخ، ومنها تركيا، وألمانيا، المجر، إيطاليا، وروسيا، وغيرها من الدول الأخرى.

وتابع: إضافة إلى السياحة الداخلية التي تنعش منتجعات مدن خليج العقبة على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات، والإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن جهود الدولة في تنشيط السياحة أتت بثمارها، حيث يوجد إقبال سياحي على منتجعات خليج العقبة السياحية " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" خلال الفترة الحالية،  إضافة إلى تنوع المقاصد السياحية التي تزخر بها محافظة جنوب سيناء، والذي كان له أثر كبير في انعاش السياحة بشكل عام.

وأعدت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ حفلات وبرامج للسياح المصريين والعرب القادمين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بشرم الشيخ، وسط انتعاشة سياحية كبيرة بشرم الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك .
 

حفلة شرم.

FB_IMG_1682219999702
FB_IMG_1682219999702
FB_IMG_1682219900090
FB_IMG_1682219900090

حفل شرم الشيخ

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٣_٠٠٠٧٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٣_٠٠٠٧٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٦١٧
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٦١٧
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٥٥١
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٥٥١
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٥٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢٣١٥٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢١١٠١٣
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_٢١١٠١٣
شرم الشيخ احتفالية عيد الفطر كبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

اللواء خالد فودة يوزع عيدية على الأطفال بساحة العلم بمدينة طور سيناء

ترشيحاتنا

اشتريها بـ 65 ألف جنيه بس.. أشهر سيارة كورية من هيونداي

تبدأ من 50 جنيها.. أسعار الدواجن في آخر أيام عيد الفطر

مهتز نفسي يخلع ملابسه وسط الشارع.. جريمة لا تمر بدون عقاب وفقا للقانون

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. 5 أمارات ترقبها في نفسك

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ