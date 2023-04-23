شرم الشيخ تحتفل بعيد الفطر بحضور السياح المصريين والعرب

أقيمت احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ، ليلة أمس احتفالا بعيد الفطر المبارك، بحضور عددا كبيرا من السياح المصريين والعرب وجنسيات أخرى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

أحيا الحفل عددا من نجوم الفن، وهم حسام حسني، اللبنانية كارولينا، وأحمد سامي، والذين قدموا العديد من الأغاني التي نالت على إعجاب الجمهور من مواطني مدينة شرم الشيخ وزوارها من السياحة الداخلية، والسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال سمير رشوان، مدير عام إحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تسابقت في إعداد البرامج الخاصة باحتفالات أعياد الربيع، عيد الفطر المبارك، لجذب أكبر عدد من السائحين، لافتا إلى أن الموسم السياحي الصيفي تزامن مع احتفالات أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

وأكد أن السياحية الدولية الأجنبية عادت بقوة إلى مدينة شرم الشيخ، ومنها تركيا، وألمانيا، المجر، إيطاليا، وروسيا، وغيرها من الدول الأخرى.

وتابع: إضافة إلى السياحة الداخلية التي تنعش منتجعات مدن خليج العقبة على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات، والإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن جهود الدولة في تنشيط السياحة أتت بثمارها، حيث يوجد إقبال سياحي على منتجعات خليج العقبة السياحية " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنوع المقاصد السياحية التي تزخر بها محافظة جنوب سيناء، والذي كان له أثر كبير في انعاش السياحة بشكل عام.

وأعدت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ حفلات وبرامج للسياح المصريين والعرب القادمين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بشرم الشيخ، وسط انتعاشة سياحية كبيرة بشرم الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك .



حفلة شرم.

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حفل شرم الشيخ

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