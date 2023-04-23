تضم 400 نوع.. سنغافورة تستعد لافتتاح "جنة الطيور" في مايو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تضم أكثر من 3000 طائر.. سنغافورة تستعد لافتتاح "جنة الطيور" في مايو.

ووفقا للتقرير، تستعد سنغافورة لافتتاح "جنة الطيور" أو Bird Paradise في 8 مايو، ضمن مجموعة من المواقع السياحية الواقعة في محمية مونداي للحياة البرية في شمال البلاد.

وإلى جانب حديقة حيوان سنغافورة وNight Safari ومنتجع Banyan Tree، تأتي حديقة الطيور الجديدة لتمتد على مساحة تصل إلى 17 هكتارًا وستكون موطنًا لأكثر من 3000 طائر مصنفين ضمن 400 نوع، بما في ذلك الببغاوات وطيور النحام وطيور البطريق والنسور وطيور الإيمو وغيرها.