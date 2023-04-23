راشد : اختيار أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية تم بعناية .. ونواب : تضاعف إنتاجية الكهرباء وتحد من التلوث البيئي

برلماني : إقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية حلّ اقتصادي فعال

نائب: إقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية يدعم زيادة انتاجها

برلماني:استغلال المخلفات الصلبة بهذا الشكل يدعم الحد من التلوث البيئي

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن اختيار منطقة أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية تم بعناية شديدة بالتنسيق مع وزارات البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية باعتبار تلك المنطقة تمثل ملتقى للطرق وتضمن عوامل نجاح المشروع.

وقال المحافظ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إنه تم توقيع العقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، موضحا أنه سيتم بعد 18 شهرا الاحتفال بنجاح المشروع.

وأشار راشد إلى أنه سيتم الاعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتي ينتج عنها جميعا كم هائل من المخلفات التي يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة..لافتا إلى أن تلك المحطة ستسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلى جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.

وفي هذا السياق، أبدي عدد من أعضاء مجلس النواب، أرائهم في إنشاء هذه المحطة، حيث اتفقت الأراء علي جدوي إنشائها، موضحين أهم الفوائد التي ستعود علي الدولة والمواطن حال عملها.

فى البداية، علق النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، علي إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية، قائلا “ من أهم الخطوات الممتازة للإستفادة الإيجابية من هذه المخلفات بشكل فعال وبحل إقتصادى”.

و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن وضع الحكومة لإستراتيجية استغلال المخلفات الصلبة في توليد الكهرباء، من أهم الأفكار التي طالب بها وزارات البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بالدولة، قائلا " كنت أناشد بذلك و إنشاء هذه المحطة تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف.

أوجه عديدة لإستغلال المخلفات

كما أشار أمين سر اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن هناك أوجه عديدة للإستغلال والاستفادة من المخلفات الصلبة بخلاف توليد الكهرباء ومنها إنتاج الأسمدة العضوية، لافتا إلي أن أهمية فكرة تدوير المخلفات عالميا وعوائدها الإقتصادية ومن هذه الدول ألمانيا التي تعمل علي تحويل قطاع النفايات لقطاع إقتصادي.

وتابع النائب : كما إن إقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية في منطقة “ أبو رواش” ستخدم الكثير من أبنائها من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة لزيادة إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال العديد من وسائل الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وأبرزها الشمس والرياح، بخلاف الإتجاه حديثا للمخلفات الصلبة.

وأضاف “ يحيي” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هناك توجه من الحكومة لتحقيق أقصي درجة من الإستفادة من المخلفات الصلبة في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة بعد ما برزت أهميتها عالميا في هذا الشأن، معقبا “ فكر جيد لإستغلالها بما يحقق المنفعة العامة للدولة”.

طفرة في إنتاج الكهرباء

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمكنت من إحداث طفرة في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل تلبية الإستهلاك المحلي وعلاوة علي تصديرها للخارج وكذلك الغاز الطبيعي، مما يدل علي إمتلاك الحكومة القدرة العالية في استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل.

واستطرد النائب: اتجاه الحكومة في الفترة الراهنة لزيادة انتاج الكهرباء حيث نمتلك القدرة علي ذلك، الأمر الذي يفرز مكاسب عديدة تنعكس بالإيجاب علي المواطن والدولة فى آن واحد، “ علي سبيل المثال فإن إنشاء محطة أو مصنع أو مشروع يعني توفير الكثير من الوظائف للشباب ”.

وفي سياق متصل أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك جهود واسعة من الحكومة في زيادة انتاج الكهرباء في ظل تعدد مصادر توليدها، لافتا إلي أن خلال السنوات الأخيرة تمكنت الدولة من تحقيق فائض كبير من الكهرباء.

و أضاف “ رضوان” فى تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن إقامة أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلي طاقة كهربائية، تعد أحد أهم الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص آليات الإستفادة من هذه المخلفات، حيث توجد استخدامات مختلفة لها.

فوائد استغلال المخلفات لتوليد الكهرباء

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن أبرز مزايا استغلال المخلفات الصلبة بهذا الشكل، هي الحد من التلوث البيئي والحفاظ علي الموارد الطبيعية، فضلا عن تقليل استهلاك الطاقة لا سيما الوقود مما يعمل علي توفير المزيد من العملة الصعبة وذلك بالتزامن مع المساعي الحالية لزيادة نسبة الاحتياطي منها.

وتابع النائب، كما أن فكرة التخلص الآمن والسليم من المخلفات من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة بشكل مستمر من خلال البحث عن آليات فعالة دون مواجهة أي نوع من التحديات.

120 مليون دولار استثمار مباشر

ويذكر أنه تم خلال الشهر الجاري توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بتكلفة إجمالية حوالي 120 مليون دولار كاستثمار مباشر، وهو مايعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم الموافقة على بدء التنفيذ في (8 محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، الغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة)، المنوفية (أشمون)، والشرقية (الحسينية).