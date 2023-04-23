بتهمة تزييف العملات الأجنبية.. عصابة تواجه عقوبة السجن المشدد في قانون العقوبات

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس عصابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي عصابة تخصصت في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بطباعة عملات أجنبية مُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول ، وبفحصة فنياً تبين إحتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامى ، كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية بالإشتراك مع شخصين أحدهما صاحب مكتبة أمكن ضبط الأول وبحوزته عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة "مزورين" وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

وبإستهداف المكتبة الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين فى طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة).

وبمواجهته اعترف باستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة فى تزييف العملات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.