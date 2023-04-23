39 درجة.. مفاجأة بحالة الطقس ثالث أيام العيد وتحذير لسكان هذه المحافظات

تشهد البلاد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، موجة من الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية ما بين ارتفاع في درجات الحرارة نهارا ببعض المناطق، وانخفاض شديد في مناطق أخرى في ساعات الليل، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس.

الطقس

ارتفاع ملحوظة بدرجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من توافر فرص تكونات رعدية اليوم على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخاصة الاجزاء الجنوبية والوسطي، وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب الصعيد قد تكون رعدية على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال ساعات النهار مناسبة للخروج في الحدائق والمتنزهات، ويجب مراعاة ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان حالة الطقس

التأثر بالكتل الهوائية الشمالية

ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، والاحتفاظ ببعض الملابس الشتوية خلال ساعات الليل، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن موعد بداية فصل الصيف للعام الجاري 2023 رسميا، هو الأربعاء 21 يونيو المقبل، الذي من المقرر أن يستمر حتى يوم السبت 23 سبتمبر المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة ستكون على بعض من المناطق الجنوبية، خصوصا جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا، ومن الممكن هذه الأمطار تسقط على مدن القناة وجنوب الصعيد، ولكن مجمل الأمطار التي تؤثر على أي محافظة هي أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

وأضافت "غانم" ـ في تصريحات خاصة لها، أنه حتى الآن لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والأجواء بشكل كبير هي أجواء مستقرة على أغلب المحافظات، وتسمح بقضاء الأجازة والاستمتاع بها، موضحة أنه يجب الحذر من نوعية الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة بهذه الفترات حتى لا نصاب بنزلات البرد، ولتفادي ذلك يحب اصطحاب جاكيت خفيف لارتدائه حال شعورنا ببرودة الطقس.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب القيادة بهدوء تام على الطرق فترات تكون الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية واتباع تعليمات رجال المرور.

وأوضحت إن حالة الطقس ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ويوجد امتداد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار، وأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

الدكتورة منار غانم

انخفاض 12 درجة خلال الليل

وتابعت: تكون درجات الحرارة مائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، خصوصًا أنّ درجات حرارتها تكون أقل من القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار مع وجود أشعة الشمس التي تساعد على الشعور بالدفء خلال فترات النهار.

وأضافت: مع قدوم فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتجاوز الفارق بين درجات الحرارة نهارًا ومساءً 12 درجة مئوية، نشعر بها ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وهذه الأجواء تجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب محافظات شمال البلاد، وبالفعل يوجد انخفاض بدرجات الحرارة فترات الليل، خصوصًا مع فترة المساء، فضلًا عن وجود نشاط للرياح ما يساعد بشكل كبير على الشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وشرحت غانم، أن من الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس هذه الأيام، الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وتكون موجودة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية تتحسن بشكل كبير على أغلب الطرق، ويجب القيادة بحذر خاصة على الطرق السريعة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأحد 23 أبريل 2023م، ثالث أيام عيد الفطر المبارك 1444ه، كالتالي:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

العظمى 25 والصغرى 16 درجة. مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس