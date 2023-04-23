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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات الاغتيال الإسرائيلية.. تحرك خطير من نتنياهو يبرز أزمته مع وزير الأمن المتطرف

عمليات الاغتيال..
عمليات الاغتيال.. تحرك خطير من نتنياهو

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سئم من مطالبات وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن جفير، بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن نتنياهو أوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات والمطالبة بتنفيذ أي عمليات اغتيال.

وبينت أن نتنياهو يسعى لتمرير ما تسمى بـ "احتفالات الاستقلال" (النكبة الفلسطينية)، بهدوء وبدون أي توتر أمني.

وأشارت إلى أن المستويين الأمني والسياسي وعلى خلفية إطلاق الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا في الأيام الأخيرة، تدرس تغيير المستوى العملياتي لتنفيذ عمليات اغتيال في حال تكررت الهجمات أو نفذت عمليات داخل إسرائيل خاصة خلال احتفالات "الاستقلال".


ووفقًا للقناة، فإنه في حال تم تغيير هذه السياسية، فإنه الرسالة الواضحة من خلال ذلك لحركة حماس وغيرها أن تل أبيب ستقوم بعمليات اغتيال حتى ولو على حساب جولات تصعيد.

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