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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نموذج مشرف.. داليا الشافعي مصرية تتولى منصبا رفيعا بالمجلس الاستشاري في كندا

الدكتورة داليا الشافعي
الدكتورة داليا الشافعي

كشفت الدكتورة داليا الشافعي، مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، تفاصيل توليها منصبا رفيعا بالمجلس الاستشاري بكندا.

وأضافت مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن كل تلك الإنجازات بذورها كانت مصرية دائما وابدا، معقبة: “سيبت مصر وأنا فى عمر ال22، وكان لدي إنجازات كثيرة هناك على مستوي الدراسة والبحث العلمي وخدمة المجتمع وإتحاد الطلاب فى الجامعة”.

وتابعت مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية: “أصبح أسلوب حياة، فمسيرة النجاح التي تمت فى مصر تم إستكمالها فى كندا، ودائما أقول أنه طول ما نية الإنسان خير وسعيه ويكون لديه هدف واضح وهو بالنسبة لي أن يكون لي بصمة مؤثرة فى المجتمع”.

الدكتورة داليا الشافعي مقاطعة “ألبرتا” “ألبرتا” الكندية المجلس الاستشاري كندا

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