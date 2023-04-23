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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

اطمن على فلوسك| بالأسماء.. 203 تطبيقات تسرق بياناتك البنكية.. احذفها من الهاتف

تطبيقات تسرق حساباتك
تطبيقات تسرق حساباتك البنكية

يعيش الأشخاص حالة من التطور التكنولوجي خلال الفترة الحالية، ويتعرض المواطن للكثير من عمليات النصب من خلال تطبيقات الهاتف المحمول غير المرخصة أو القانونية، وأهم البيانات التي يرغب المواطن في الحفاظ عليها هي المعلومات البنكية، وتستهدف تلك البرامج الحصول عليها.

تطبيقات تسرق حساباتك البنكية

تطبيقات تسرق حساباتك البنكية

حذر تقرير صادر عن مجلة "Laptop Mag" باختراق عشرات التطبيقات الضارة بيانات بنكية، ومعلومات شخصية، لعدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" و"اندرويد".

وحسب ما ذكر التقرير، فإن عدد التطبيقات الضارة التي تسرق البيانات، يصل إلى أكثر من 203 تطبيق، تخترق الحسابات البنكية، اكتشفتها وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند.

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كيفية تجنب التطبيقات التي تسرق حساباتك البنكية

نصح المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، جميع المستخدمين حول العالم، بضرورة حذف هذه التطبيقات بشكل فوري، التي لا يزال الكثير من المستخدمين يحتفظون بها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على بياناتهم.

وكانت وزارة الاقتصاد التايلاندية، نشرت تحذيرًا أيضًا في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيه، خطورة هذه التطبيقات، وما يمكن أن تقوم به من سرقة للبيانات والحسابات المصرفية للمستخدمين، وقدرتها على التحكم عن بعد في الهواتف الذكية.

تطبيقات تسرق حساباتك البنكية

كيف تعمل تطبيقات سرقة الحسابات البنكية؟

تعمل التطبيقات على تغيير نشاطها بالكامل بعد أن يتم السماح لها بالدخول على متجر Google Play ، حيث تتحول لتطبيقات خبيثة وتقوم بسرقة بيانات المستخدمين وكذلك سرقة اموالهم بعد ذلك.

وأخبرت نصحت McAfee شركة جوجل بضرورة إزالة هذه التطبيقات من متجرها، حيث تحصل التطبيقات على معلومات الرسائل القصيرة والواردة على الهواتف ثم تقوم بعمليات شراء غير مصرح بها باستغلال المعلومات البنكية على هذه الرسائل.

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قائمة التطبيقات التي تسرق الحسابات البنكية تجنبها

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