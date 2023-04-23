بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا وهوندا سيتي

يفضل أغلب المواطنين المصريين اقتناء السيارات اليابانية الجديدة موديل 2022 بجميع طرازاتها المختلفة، وذلك لما تمتلكه السيارات اليابانية من سمعة طيبة بفضل ما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة الي امتلاكها لمحركات قوية وتعمل بكفاءة عالية حتي مع مرور الوقت، بالإضافة الي أن السيارات اليابانية اعتمادية من الطراز الأول.

يقدم موقع صدي البلد الإخباري مقارنة بالأسعار بين سيارة تويوتا كورولا وهوندا سيتي موديل 2022 ، بالإضافة إلى أن السيارتين ينتمون الي فئة السيارات السيدان.

1- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا 2022

تصل سرعة سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 القصوى الي 189 كم/ساعة، وذلك بسبب محركها المكون من 4 سلندر وتصل سعته الي 1600 سي سي، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج سيارة تويوتا كورولا عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

سيارة تويوتا كورولا 2022

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 440 ألف جنيه، وتصل الي 634 ألف جنيه .

2- هوندا سيتي

هوندا سيتي 2022

تنتمي سيارة هوندا سيتى موديل 2022 الي فئة السيارات السيدان، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 121 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتصل قوة سيارة هوندا سيتى الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سعة خزان الوقود الي 40 لتر .

سيارة هوندا سيتي موديل 2023

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2022 في سوق السيارات المصري بـ 810 ألف جنيه للفئة الأولي، و 830 ألف جنيه للفئة الثانية .