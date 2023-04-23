فريق صن داونز يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار الرياضيه العالمية الأوروبية وكان أهمها؛ ان فريق صن داونز فاز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة اهداف في المباراة التي اقيمت بينهما امس في ذهاب دور 8 بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف التقرير أنه بهذه النتيجة استطاع فريق صن داونز أن يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل مباراة الاياب التي ستقام السبت القادم في جنوب أفريقيا.

وتابع ان فريق سيمبا التنزاني فاز على الوداد المغربي واحد صفر في ذهاب الدور الرابع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا والعودة ستكون يوم 28 من الشهر الجاري في الدار البيضاء بالمغرب.