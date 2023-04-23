عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عليهم ملاحظات..

بالأسماء.. 21 مصريا يحصلون على تأشيرة خروج نظامي من السعودية

صدى البلد

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود  كشفين جديدين ، بإجمالي  21عاملا ، الأول به 20 عاملا صادر بشأنهم ملاحظات من مكتب العمل بالرياض للمتقدمين بطلبات الخروج النظامي، والثاني يضم  مواطن واحد صادر بشأنه تأشيرة خروج نهائي من إدارة الوافدين "حالات انسانية مستعجلة".

وأوضح أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، من خلال موقع المكتب بالقنصلية المصرية، أن الكشف الأول بأسماء المواطنين الصادر بشأنهم ملاحظات من مكتب عمل الرياض للمتقدمين بطلبات الخروج النظامي ، ويرجى الحضور مرة أخرى إلى الشئون القانونية بعد استيفاء الملاحظات ، أو التوجه مباشرة الى الجهة المشار إليها فى خانة الملاحظات أمام اسم العامل.

وأضاف "رجائي" أن الكشف الثاني بأسماء الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي من إدارة الوافدين "حالات انسانية مستعجلة" ويمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة أبشر أو منصة مقيم والمغادرة خلال المدة المحددة، وفي حالة عدم القدرة على طباعة التأشيرة يرجى الحضور إلى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض للحصول على صورة منها.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية. 

 

 

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

ترشيحاتنا

أمطار وبرودة فى الليل| مفاجأة غير متوقعة حول طقس هذا الأسبوع

تراجع كبير فى أسعار الدولار بالعراق

خلاف مالي .. موظفة تستعين بآخرين لسرقة أموال من شركتها بالنزهة

كيف سيتعامل الأهلي| أزمة تضرب القلعة الحمراء في المغرب .. وهذه هي الحلول

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

هشام آمنة: خطة تنفيذية لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاجات منزلية لمتلازمة تكيس المبايض

عدوا الستين.. شاهد لحظة قفز 100 عجوز من طائرة في كاليفورنيا

اطمن على فلوسك| بالأسماء.. 203 تطبيقات تسرق بياناتك البنكية.. احذفها من الهاتف

أكلة العيد السهلة.. طريقة عمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني

فيديو

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ