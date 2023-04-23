بالأسماء.. 21 مصريا يحصلون على تأشيرة خروج نظامي من السعودية

عليهم ملاحظات..

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشفين جديدين ، بإجمالي 21عاملا ، الأول به 20 عاملا صادر بشأنهم ملاحظات من مكتب العمل بالرياض للمتقدمين بطلبات الخروج النظامي، والثاني يضم مواطن واحد صادر بشأنه تأشيرة خروج نهائي من إدارة الوافدين "حالات انسانية مستعجلة".

وأوضح أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، من خلال موقع المكتب بالقنصلية المصرية، أن الكشف الأول بأسماء المواطنين الصادر بشأنهم ملاحظات من مكتب عمل الرياض للمتقدمين بطلبات الخروج النظامي ، ويرجى الحضور مرة أخرى إلى الشئون القانونية بعد استيفاء الملاحظات ، أو التوجه مباشرة الى الجهة المشار إليها فى خانة الملاحظات أمام اسم العامل.

وأضاف "رجائي" أن الكشف الثاني بأسماء الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي من إدارة الوافدين "حالات انسانية مستعجلة" ويمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة أبشر أو منصة مقيم والمغادرة خلال المدة المحددة، وفي حالة عدم القدرة على طباعة التأشيرة يرجى الحضور إلى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض للحصول على صورة منها.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

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