عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات سرقة وسلب ونهب جهارًا نهارًا.. ماذا يحدث في الخرطوم؟

عمليات سرقة وسلب
عمليات سرقة وسلب ونهب جهارًا نهارًا.. ماذا يحدث في الخرطوم؟

تفشت عمليات السرقة والسلب والنهب بصورة مخزية في أنحاء السودان وسط استياء وغضب المواطنين.

وما زاد من حدة الغضب أنّ تلك الموبقات المنكرة جرت جهارًا نهارًا، ما جعل الجميع في حيرة وذهول وهم يسألون أين الشرطة؟ ولم يجد المواطنون بدا إلا صد هجمات اللصوص الشرسة بالسلاح مثلما حدث في مناطق شتى كالسوق المحلي بالخرطوم.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، كماً هائلاً من مقاطع فيديو طيلة الأيام الماضية، توثق عمليات سرقة ونهب، وسط الدمار والخراب، ودونما خوف من أحد أو اكتراث للقصف المدفعي والصاروخي وأزيز الطائرات الحربية المخيف.

بقيادة بايدن وتنفيذ قوات العمليات الخاصة.. تفاصيل إجلاء الأمريكيين من السودان

الصين تحتج على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بشأن تايوان

وطالت عمليات النهب الأسواق والمستودعات والمخازن والمتاجر والمنازل ولم تستثنِ حتى مقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم، إلا أن تلك السرقات استهدفت بشكل أساسي المتاجر والمنازل الموصدة التي غاب عنها أصحابها.

وثقت المقاطع التي سرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل بالسودان، كيفية فك أقفال المحال التجارية عنوة، عبر لصوص عاديين باللباس المدني، أو لصوص آخرين ظهروا بالملابس الرسمية، ليستغلوا "حالة الفوضى" وغياب الشرطة وبقية الأجهزة الرسمية لتنفيذ جرائمهم المقيتة.

استهدفت عمليات النهب واسعة النطاق مستودعات شركات تجارية كبرى في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وأظهرت تلك المقاطع كيفية نقل اللصوص المنهوبات الضخمة عبر الشاحنات والعربات الصغيرة بوضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد.

السرقة النهب السودان استياء غضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

موضوعات متعلقة

بقيادة بايدن وتنفيذ قوات العمليات الخاصة.. تفاصيل إجلاء الأمريكيين من السودان

الصين تحتج على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بشأن تايوان

السعودية تنفذ عملية إجلاء لمواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان

إلى مكان آمن| هولندا وتركيا والعراق تقرر بدء إجلاء مواطنيها من السودان

أمريكا تعلن مساهمة 3 دول في عملية إجلاء رعاياها من السودان

الأمم المتحدة تبدأ في إجلاء موظفيها من السودان

إجلاء 14 مجريا و48 آخرين معظمهم أمريكيون وإيطاليون من السودان إلى مصر

مهرجان عجيب.. اليابان تنظم مسابقة لبكاء الأطفال

ترشيحاتنا

أمطار وبرودة فى الليل| مفاجأة غير متوقعة حول طقس هذا الأسبوع

تراجع كبير فى أسعار الدولار بالعراق

خلاف مالي .. موظفة تستعين بآخرين لسرقة أموال من شركتها بالنزهة

كيف سيتعامل الأهلي| أزمة تضرب القلعة الحمراء في المغرب .. وهذه هي الحلول

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

هشام آمنة: خطة تنفيذية لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاجات منزلية لمتلازمة تكيس المبايض

عدوا الستين.. شاهد لحظة قفز 100 عجوز من طائرة في كاليفورنيا

اطمن على فلوسك| بالأسماء.. 203 تطبيقات تسرق بياناتك البنكية.. احذفها من الهاتف

أكلة العيد السهلة.. طريقة عمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني

فيديو

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ