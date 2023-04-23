عمليات سرقة وسلب ونهب جهارًا نهارًا.. ماذا يحدث في الخرطوم؟

تفشت عمليات السرقة والسلب والنهب بصورة مخزية في أنحاء السودان وسط استياء وغضب المواطنين.

وما زاد من حدة الغضب أنّ تلك الموبقات المنكرة جرت جهارًا نهارًا، ما جعل الجميع في حيرة وذهول وهم يسألون أين الشرطة؟ ولم يجد المواطنون بدا إلا صد هجمات اللصوص الشرسة بالسلاح مثلما حدث في مناطق شتى كالسوق المحلي بالخرطوم.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، كماً هائلاً من مقاطع فيديو طيلة الأيام الماضية، توثق عمليات سرقة ونهب، وسط الدمار والخراب، ودونما خوف من أحد أو اكتراث للقصف المدفعي والصاروخي وأزيز الطائرات الحربية المخيف.

وطالت عمليات النهب الأسواق والمستودعات والمخازن والمتاجر والمنازل ولم تستثنِ حتى مقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم، إلا أن تلك السرقات استهدفت بشكل أساسي المتاجر والمنازل الموصدة التي غاب عنها أصحابها.

وثقت المقاطع التي سرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل بالسودان، كيفية فك أقفال المحال التجارية عنوة، عبر لصوص عاديين باللباس المدني، أو لصوص آخرين ظهروا بالملابس الرسمية، ليستغلوا "حالة الفوضى" وغياب الشرطة وبقية الأجهزة الرسمية لتنفيذ جرائمهم المقيتة.

استهدفت عمليات النهب واسعة النطاق مستودعات شركات تجارية كبرى في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وأظهرت تلك المقاطع كيفية نقل اللصوص المنهوبات الضخمة عبر الشاحنات والعربات الصغيرة بوضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد.