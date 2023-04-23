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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل.. حالة تأهب قصوى بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية ​​لعدة أيام

استنفار أمني عالي
استنفار أمني عالي المستوي بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية

قرر الجيش الإسرائيلي فرض الإغلاق العام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال ما يسمى يوم الذكرى ويوم الاستقلال بحسب صحيفة “معاريف” العبرية وسيدخل الإغلاق حيز التنفيذ مساء يوم الإثنين الساعة 5:00 مساءً.

ومن المتوقع أن يعاد فتح المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب تقييم الوضع منتصف الليل بين الأربعاء والخميس مع انتهاء العيد.

كما تم الإبلاغ عن أصوات إطلاق نار باتجاه موقع “للجيش الإسرائيلي” في جبل جرزيم ، بالقرب من نابلس ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في معسكرات الجيش.

ومرت عطلة نهاية الأسبوع دون أي أحداث غير عادية، حيث سيستمر التأهب الأمني للاحتلال ​​والتعزيزات المختلفة إلى ما بعد العيد، بعد ذلك ، ستجري منظومة تل ابيب الأمنية تقييماً للوضع الأمني ​​في الضفة الغربية ومسألة ما إذا كان من الممكن تقليص حجم قوات التعزيز الكبيرة.

وتشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد نهاية شهر رمضان إلى أن الوضع الأمني ​​في الساحة الفلسطينية سيظل متوتراً وغير مستقر.

في الوقت نفسه، إذا مرت الأيام القليلة المقبلة بهدوء نسبيًا سيكون من الممكن إلى حد ما تقليل حجم القوات النظامية والاحتياط  التي تشارك في التعزيزات.

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