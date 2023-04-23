بصوا شويه.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير للأندية المصرية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى الأندية المصرية، عقب فوز الاهلي علي الرجاء المغربي في مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أمس.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "حمدي فتحي بدأ حياته في نادي دمنهور ومروان عطيه في نادي المعمورة دلوقتي الاتنين من أحسن وأهم اللعيبة في مصر.. بصوا شويه في الاندية الصغيرة هتلاقوا مناجم دهب وبأسعار لا تذكر".

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا أمس على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تقام مبارة الإياب بالدار البيضاء يوم السبت المقبل.